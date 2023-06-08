UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський відвідав підтоплені райони Миколаївської області

Фото: Зеленський відвідав Миколаївську область (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський відвідав Миколаївську область. Регіон теж постраждав від підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.

Зеленський у Миколаївській області відвідав Головну насосну станцію Управління каналів річки Інгулець. Вона опинилася під водою через руйнування дамби Каховської ГЕС.

"У підтоплених населених пунктах здійснено евакуацію людей, на місцях - рятувальники та представники влади. Забезпечуємо людей питною водою, необхідними продуктами харчування", - зазначив президент.

Глава держави також повідомив, що у Снігурівській громаді створено штаб із ліквідації наслідків катастрофи, який працює в цілодобовому режимі.

Миколаїв та область підтоплює

Через підрив окупантами Каховської ГЕС низка населених пунктів Миколаївської області теж затопило. Найбільше постраждала Снігурівська громада, також вода відрізала від материка Кінбурнську косу.

За даними синоптиків рівень води у річці Південний Буг та Дніпро-Бузькому лимані побили історичний максимум. Так, за дві доби вода біля Миколаєва піднялася на 97 сантиметрів.

Зеленський у Херсонській області

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський також відвідав Херсонську область, яка найбільше постраждала від підриву Каховської ГЕС. Глава держави провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийМиколаївська областьКаховська ГЕС