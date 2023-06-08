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В Николаеве и области уровень воды превысил исторический максимум

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Николаев, Четверг 08 июня 2023 11:46
В Николаеве и области уровень воды превысил исторический максимум Фото: в Николаеве уровень воды превысил исторический максимум (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаеве и области из-за подрыва Каховской ГЭС поднимается уровень воды в реках. По состоянию на 8 июня он превысил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевский гидрометеорологический центр в Facebook.

По данным синоптиков, за двое суток уровень воды в реке Южный Буг возле Николаева поднялся на 97 сантиметров.

Показатели уровня воды в реке Южный Буг и Днипро-Бугском лимане на утро 8 июня:

  • в Николаеве уровень поднялся на 6 см от исторического максимума (фиксировали в ноябре 1981 года);
  • в селе Парутино - на 40 сантиметров выше исторического максимума (в последний раз было в 1981 году);
  • в Очакове - на 20 сантиметров выше (рекорд был в 1978 году).

В Николаевские ОВА подчеркнули, что сейчас вода затопила пляжи и не доходит до домов, поэтому угрозы пока нет. До критического уровня еще около 30 сантиметров.

Николаевскую область тоже затапливает

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС вода начала затапливать также и Николаевскую область. Трудная ситуация в Снегиревской общине, где затопило территорию из-за повышения уровня воды в реке Ингулец.

Также начало затапливать пляжи в Николаеве, Очакове и других населенных пунктах, а Кинбурнскую косу отрезало от материка.

Однако ситуация в Николаевской области не так критична, как в Херсонской, где уже затопило 600 квадратных километров.

Детальнее о последствиях подрыва оккупантами Каховской ГЭС по состоянию на 8 июня - читайте в материале РБК-Украина.

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Николаев Николаевская область Каховская ГЭС
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