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Вода отрезала Кинбурнскую косу в Николаевской области от материка

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Четверг 08 июня 2023 00:14
Вода отрезала Кинбурнскую косу в Николаевской области от материка Фото: вода отрезала Кинбурнскую косу от материка (t.me/novinach)
Автор: Антон Малиновский

Дорогу в деревне Геройское Херсонской области, соединявшей Кинбурнскую косу с материком, затопило.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Южного лесного офиса.

По их данным, дорогу затопило к вечеру среды, 7 июня. Теперь наземным транспортом добраться до косы невозможно.

"Как и прогнозировали эксперты, в результате подрыва Каховской ГЭС перешеек в конце залива за пределами дельты Днепра будет почти полностью затоплен примерно через 50 часов после прорыва дамбы", - пишет Южный лесной офис.

Кроме этого, на полуострове бушуют масштабные лесные пожары.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня россияне взорвали заранее заложенную взрывчатку на Каховской ГЭС. Из-за разрушений в Херсонской области начались масштабные затопления населённых пунктов.

Сегодня вечером стало известно о первых жертвах в результате затопления. Так, в Олешках Херсонской области сообщили о троих погибших.

Детальнее о последствиях подрыва Каховской ГЭС по состоянию на утро 7 июня - читайте в материале РБК-Украина.

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Николаевская область Херсонская область
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