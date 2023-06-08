Зеленский посетил подтопленные районы Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Николаевскую область. Регион также пострадал от подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.

Зеленский в Николаевской области посетил Главную насосную станцию Управления каналов реки Ингулец. Она оказалась под водой из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС.

"В подтопленных населенных пунктах осуществлена эвакуация людей, на местах - спасатели и представители власти. Снабжаем людей питьевой водой, необходимыми продуктами питания", - отметил президент.

Глава государства также сообщил, что в Снигиревской общине создан штаб по ликвидации последствий катастрофы, работающий в круглосуточном режиме.

Николаев и область подтапливает

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС ряд населенных пунктов Николаевской области тоже затопило. Больше всего пострадала Снегиревская община, также вода отрезала от материка Кинбурнскую косу.

По данным синоптиков, уровень воды в реке Южный Буг и Днепро-Бугском лимане побили исторический максимум. Так, за двое суток вода возле Николаева поднялась на 97 сантиметров.

Зеленский в Херсонской области

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский также посетил Херсонскую область, наиболее пострадавшую от подрыва Каховской ГЭС. Глава государства провел координационное совещание по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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