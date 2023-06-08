Зеленський відвідав підтоплені райони Миколаївської області

Президент України Володимир Зеленський відвідав Миколаївську область. Регіон теж постраждав від підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.

Зеленський у Миколаївській області відвідав Головну насосну станцію Управління каналів річки Інгулець. Вона опинилася під водою через руйнування дамби Каховської ГЕС.

"У підтоплених населених пунктах здійснено евакуацію людей, на місцях - рятувальники та представники влади. Забезпечуємо людей питною водою, необхідними продуктами харчування", - зазначив президент.

Глава держави також повідомив, що у Снігурівській громаді створено штаб із ліквідації наслідків катастрофи, який працює в цілодобовому режимі.

Миколаїв та область підтоплює

Через підрив окупантами Каховської ГЕС низка населених пунктів Миколаївської області теж затопило. Найбільше постраждала Снігурівська громада, також вода відрізала від материка Кінбурнську косу.

За даними синоптиків рівень води у річці Південний Буг та Дніпро-Бузькому лимані побили історичний максимум. Так, за дві доби вода біля Миколаєва піднялася на 97 сантиметрів.

Зеленський у Херсонській області

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський також відвідав Херсонську область, яка найбільше постраждала від підриву Каховської ГЕС. Глава держави провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

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