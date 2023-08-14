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Зеленский посетил Донецкую область и встретился с военными

Фото: президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 августа, поехал в Донецкую область. Там он посетил 22 отдельную механизированную бригаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

Президент рассказал, что 22 бригада сейчас выполняет задания в составе тактической группы "Адам" оперативно-тактического уровня "Соледар". 

Он заслушал доклады насчет оперативной обстановки на участках ответственности бригад и особенностей применения разных видов вооружения.

"Обсудили с командиром бригады проблемы, с которыми сталкиваются воины, и предложения по их решению", - добавил Зеленский. 

По его словам, он хотел бы сам посетить все бригады отдельно, чтобы точечно понять проблемы каждой из них. 

Обновлено 18:35

Президент Украины также посетил командный пункт 5 отдельной штурмовой бригады, которая выполняет боевые задания в составе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Бахмутском направлении. 

"Обсудили с командиром бригады важные темы: обстановка в зоне ответственности бригады, подготовка защитников, потребность в вооружении и технике и проблемные вопросы", - уточнил Зеленский. 

Визиты Зеленского в Донецкую область

Напомним, президент Украины уже был в Донецкой области в конце марта. Тогда он провел там координационное совещание по ситуации в регионе. 

В частности, обсуждалась оперативная обстановка в Донецкой области, а также восстановление разрушенной инфраструктуры. 

Также 18 апреля глава государства приезжал в Авдеевку, где он посетил передовые позиции украинских защитников. 

 

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