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Зеленский на Донбассе провел совещание по ситуации в регионе: что обсудили

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Донецкая область, Среда 22 марта 2023 14:59
Зеленский на Донбассе провел совещание по ситуации в регионе: что обсудили Фото: Зеленский на Донбассе провел совещание по ситуации в регионе (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область провел координационное совещание. Были обсуждены вопросы социально-экономической и актуальной ситуации безопасности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"Заслушал доклад военного командования о состоянии оперативной обстановки в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Лиман", - проинформировал Зеленский.

По его словам, также на совещании отдельно обсудили восстановление разрушенной инфраструктуры, а именно - обеспечение бесперебойной поставки воды и электроэнергии.

"Рассмотрели финансирование учреждений здравоохранения, перемещенных с временно оккупированных территорий", - добавляет Зеленский.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении во время поездки в Донецкую область. Где он заслушал доклад о ситуации на фронте и вручил награды военнослужащим.

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