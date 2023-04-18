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Зеленский приехал на передовую, посетил Авдеевку

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Авдеевка, Вторник 18 апреля 2023 14:54
Зеленский приехал на передовую, посетил Авдеевку Фото: Зеленский посетил передовые позиции в Авдеевке (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский побывал сегодня в Донецкой области. Он посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" по ситуации в районе его ответственности.

Также он пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений и поблагодарил их за службу.

"Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи. Поздравляю вас с праздниками, с Пасхой, и желаю вам только победы - того, чего желаю каждому украинцу, что очень важно для нас всех. Желаю здоровья всем вам и вашим семьям и искренне благодарен каждому украинцу за тот большой путь, который вы проходите ежедневно", - сказал Зеленский.

Президент вручил военнослужащим государственные награды. Защитники получили ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, а также ордена "За мужество" II и III степеней.

В свою очередь военные подарили главе государства военный коин, шеврон и доску с символикой 110-й отдельной механизированной бригады.

Отметим, что эпицентром боевых действий является Бахмут, но Авдеевка - не менее горячая точка фронта, поскольку враг также пытается окружить этот город.

Напомним, что 22 марта президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.

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