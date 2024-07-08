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Зеленский посетит Польшу, где подпишет соглашение о гарантиях безопасности, - СМИ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В преддверии саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский посетит Варшаву. Здесь он встретится с президентом и премьером Польши Анджеем Дудой и Дональдом Туском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WProst.

Ожидается, что Зеленский во время визита подпишет соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности.

По данным издания, сначала Зеленский встретится с премьер-министром Дональдом Туском в канцелярии премьер-министра, а в 15:00 отправится в президентский дворец для беседы с президентом Анджеем Дудой.

По неофициальным данным, Владимир Зеленский должен отправиться из Варшавы в Вашингтон, где завтра начинается саммит НАТО.

Гарантии безопасности

Украина значительно расширила круг своих союзников, заручившись поддержкой 19 стран и Европейского Союза в случае агрессии.

К числу партнеров, готовых оказать помощь, помимо США, присоединились Великобритания, Норвегия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция, Исландия и Польша.

Соглашения с этими странами предусматривают комплексную поддержку Украины, включая военную, экономическую и дипломатическую помощь.

В частности, недавно Украина и Польша завершили финальный раунд переговоров по гарантиям безопасности.

Ранее Туск говорил, что Украина и Польша подпишут соглашение о гарантиях безопасности до саммита НАТО.

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