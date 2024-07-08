Зеленский посетит Польшу, где подпишет соглашение о гарантиях безопасности, - СМИ

Ожидается, что Зеленский во время визита подпишет соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности.

По данным издания, сначала Зеленский встретится с премьер-министром Дональдом Туском в канцелярии премьер-министра, а в 15:00 отправится в президентский дворец для беседы с президентом Анджеем Дудой.

По неофициальным данным, Владимир Зеленский должен отправиться из Варшавы в Вашингтон, где завтра начинается саммит НАТО.