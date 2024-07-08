Зеленський відвідає Польщу, де підпише угоду щодо гарантій безпеки, - ЗМІ

Очікується, що Зеленський під час візиту підпише угоду про довгострокову співпрацю у сфері безпеки.

За даними видання, спочатку Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Дональдом Туском у канцелярії прем'єр-міністра, а о 15:00 вирушить до президентського палацу для бесіди з президентом Анджеєм Дудою.

За неофіційними даними, Володимир Зеленський має вирушити з Варшави до Вашингтона, де завтра починається саміт НАТО.