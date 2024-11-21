Зеленский отреагировал на заявление Путина об ударе "Орешником" по Днепру

Сегодня Россия признала, что сделала второй за этот год шаг к эскалации войны против Украины. Сегодня по Днепру была применена новая баллистическая ракета.

"Путин ударил по нашему городу Днепру - одному из крупнейших городов Украины. Это очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН. И я подчеркну: это уже второй шаг России к эскалации за год. Первым таким шагом было привлечение. Северной Корее до войны против Украины - контингента по меньшей мере 11 тысяч солдат", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин сделал оба этих шага, игнорируя всех в мире, кто призывает не расширять войну.

"Ему плевать на то, к чему призывают Китай, Бразилия, европейские страны, Америка, все другие страны мира. Путин единственный, кто начал эту войну - абсолютно неспровоцированную войну, и кто делает все, чтобы война продолжалась уже более тысячи дней", - подытожил глава государства.

Президент подчеркнул, что сегодняшняя баллистическая ракета против Украины является очередным доказательством того, что мира Россия точно не хочет.

"И Путин лжет, когда говорит, что якобы применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым нашим шагом. Мы уже не впервые применяем это оружие. И имеем на это полное право согласно нормам международного права; наше право на самооборону такое же, как и любой другой нации", - сказал он.

Но заметил, что когда российские ракеты бьют по украинским городам, когда каждую ночь Украину атакуют иранские "Шахеды", когда на границе Украины развернут контингент из Северной Кореи, Путин не только делает войну дольше - он "просто каждый раз плюет в лицо" тем в мире, кто действительно хочет восстановления мира.