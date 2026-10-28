Зеленский отреагировал на требования РФ по откату НАТО на уровень 1997 года

НАТО должен учитывать, что Россия до сих пор ведет войну

По словам главы государства, соглашение США и РФ по дизельному топливу показало, что возможны разные варианты дальнейших действий, которые сейчас сложно спрогнозировать.

Он также напомнил, что Кремль уже не впервые в том или ином формате возвращается к вопросу гарантий безопасности на собственных условиях.

"Они говорят: "Если вы хотите гарантии безопасности для Украины, то мы хотим для России". Надо понимать, какой смысл в это вкладывает Россия. Это не просто о том, что Украина не будет наносить по ним удары. Для них это гораздо более широкий и более специфический вопрос", - пояснил Зеленский.

Президент добавил, что Россия фактически стремится получить отдельный договор с НАТО или Соединенными Штатами как ключевым участником Альянса.

По словам Зеленского, он пока не знает всех нюансов, однако обратился к союзникам с важным предупреждением.

"Нельзя обсуждать с Россией какие-либо глобальные гарантии безопасности для них до того, пока еще не понятно, как и на какой основе закончится их война против Украины, и пока мы не знаем, какие гарантии безопасности будут у нас. Сначала нужно решить вопросы этой войны, а уже потом искать ответы на те вопросы, которые Россия ставит на основе своих представлений и ожиданий о безопасности".

Каких гарантий безопасности добивается Россия

По мнению Зеленского, гарантии безопасности для РФ предполагают изменение всей системы безопасности в Европе и мире.

Он также предположил, что именно этот вопрос Россия поднимала во время встреч с экс-президентом США Джо Байденом еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. Таким образом, это требование Москвы не является новым.

"Если сейчас они вновь поднимают этот вопрос, то, безусловно, это и о роли НАТО. Страны, которые в НАТО, - у них все понятно. Им не обязательно это обсуждать с Россией, которая не является членом НАТО. Но Россия может снова поднимать этот вопрос - может ли быть уход НАТО, какой-либо инфраструктуры НАТО? Если бы мы не были членами, мы не являемся. "Нет, нельзя в этом уступать", - подчеркнул Зеленский.

НАТО примет решение самостоятельно

На фоне последних событий президент Украины напомнил, что решение о выходе НАТО с той или иной территории или выводе военной инфраструктуры Альянса могут принимать сами страны-члены.

"Не Россия, но и не Украина. Я считаю, что любое отступление, любой откат безопасности - это слабость для Альянса", - добавил глава государства.

В то же время он напомнил, что ранее из Вашингтона уже поступали сигналы о возможном сокращении присутствия американских военных в Европе.