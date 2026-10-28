Зеленський відреагував на вимоги РФ щодо відкату НАТО на рівень 1997-го року

НАТО не повинен погоджуватися на вимоги Росії, поки вона продовжує війну проти України.
Про це журналістам заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.
За словами глави держави, дизельна угода між США та РФ показала, що можуть бути різні подальші кроки, які наразі складно спрогнозувати.
Він також нагадав, що Кремль не вперше в тому чи іншому форматі повертається до питання гарантій безпеки на своїх умовах.
"Вони кажуть: "Якщо ви хочете гарантії безпеки для України, то ми хочемо для Росії". Треба розуміти, який сенс у це вкладає Росія. Це не просто про те, що Україна не буде завдавати по них ударів. Для них це набагато ширше і більш специфічне питання", - пояснив Зеленський.
Президент додав, що росіяни фактично хочуть отримтаи власний договір з НАТО чи зі Сполученими Штатами як фундаментальним учасником Альянсу.
Як зазначив Зеленський, він наразі не знає всіх нюансів, однак все-таки звернувся до союзників з важливим попередженням.
"Не можна обговорювати з Росією будь-які глобальні гарантії безпеки для них до того, поки ще не зрозуміло, як і на якій основі закінчиться їхня війна проти України, і поки ми не знаємо, які гарантії безпеки будуть у нас. Спочатку треба вирішити питання цієї війни, а вже потім шукати відповіді на ті питання, які Росія ставить на основі своїх уявлень та очікувань про безпеку", - наголосив глава держави.
Як вважає Зеленський, гарантії безпеки для РФ - це зміна безпекового формату в Європі і у світі.
Він також припустив, що саме це питання росіяни підіймали під час зустрічі з експрезидентом США Джо Байденом - ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тобто для Москви і для світу це не нова вимога.
"Коли зараз вони знов піднімають це питання, то, безумовно, це і про роль НАТО. Країни, які в НАТО, - у них все зрозуміло. Їм не обов'язково це обговорювати з Росією, яка не є членом НАТО. Але Росія може знову піднімати це питання - чи може бути відхід НАТО, якоїсь інфраструктури НАТО? Це питання точно не до України, ми не є членом Альянсу. Якщо б ми були членами, ми б сказали: "Ні, не можна в цьому поступатись", - наголосив Зеленський.
На тлі останніх подій президент України нагадав, що вихід НАТО з тієї чи іншої території або виведення якоїсь інфраструктури НАТО - це може бути рішення країн Альянсу.
"Не Росії, але й не України. Я вважаю, що будь-який відступ, будь-який безпековий відкат - це слабкість для Альянсу", - додав глава держави.
Попри це, він нагадав, що вже були сигнали з боку Вашингтона під іншим кутом - щодо присутності американських солдат на європейській території та її можливих скорочень.
Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що Путін вимагатиме відкотити НАТО до кордонів 1997 року на переговорах про мир в Україні.
До речі, також Зеленський анонсував зустріч України, США, ЄС та НАТО вже цього тижня.