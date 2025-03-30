Под Покровском под обстрел россиян попало авто "Новой почты": что известно

В Родинском под обстрел россиян попало авто "Новой почты". Пострадал водитель грузовика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Покровскую ГВА .

Расположен недалеко от железнодорожного узла Покровск и железнодорожной станции Родинская, которая с 2009 года осуществляет только грузовые операции. Где расположен город Родинское (deepstatemap.live)

Родинское - город Покровской городской общины Покровского района Донецкой области, в Украине. На начало 2019 года в городе насчитывалось 10114 жителей.

"Горел грузовой автомобиль "Новой почты", ликвидация пожара в 15:24", - говорится в сообщении.

Так, 29 марта, около 15:20, в результате обстрела FPV-дроном произошел пожар в г. Родинское.

Ситуация на Покровском направлении

За 29 марта на фронте произошли 223 боевых столкновения. Почти половина из них произошли на Покровском направлении.

В частности, на Покровском направлении украинские защитники остановили 93 наступательные действия агрессора. Оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Новоторецкое, Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка.

А также Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Успеновка, Новоалександровка, Серебряное, Андреевка, а также в направлении Котляровки.

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