Под Покровском под обстрел россиян попало авто "Новой почты": что известно
В Родинском под обстрел россиян попало авто "Новой почты". Пострадал водитель грузовика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Покровскую ГВА.
Так, 29 марта, около 15:20, в результате обстрела FPV-дроном произошел пожар в г. Родинское.
"Горел грузовой автомобиль "Новой почты", ликвидация пожара в 15:24", - говорится в сообщении.
Осколочное ранение брюшной полости получил водитель автомобиля, 1969 года рождения.
Где расположен город Родинское
Родинское - город Покровской городской общины Покровского района Донецкой области, в Украине. На начало 2019 года в городе насчитывалось 10114 жителей.
Расположен недалеко от железнодорожного узла Покровск и железнодорожной станции Родинская, которая с 2009 года осуществляет только грузовые операции.
Где расположен город Родинское (deepstatemap.live)
Ситуация на Покровском направлении
За 29 марта на фронте произошли 223 боевых столкновения. Почти половина из них произошли на Покровском направлении.
В частности, на Покровском направлении украинские защитники остановили 93 наступательные действия агрессора. Оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Новоторецкое, Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка.
А также Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Успеновка, Новоалександровка, Серебряное, Андреевка, а также в направлении Котляровки.
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