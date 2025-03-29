Массированная атака на Харьков: число жертв и раненых растет, уточнены последствия (фото)
В Харькове из-за российской воздушной атаки 29 марта уже известно о двух погибших. Количество раненых в городе из-за ударов дронами-камикадзе также продолжает расти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
Как рассказал городской голова в своей публикации в Telegram в 23:19, на тот момент было известно о 27 пострадавших в результате вечерней российской атаки с применением ударных БПЛА.
"Поисково-спасательная операция в Холодногорском районе продолжается", - добавил мэр.
Вскоре он проинформировал, что количество жертв возросло до двух.
"Из-под завалов спасатели достали тело погибшего человека", - написал Терехов в соцсети.
Глава ОВА подтвердил данные о двух погибших в Харькове. Вместе с тем в сообщении в Telegram в 23:24 он уточнил, что количество раненых в результате вражеского массированного обстрела возросло до 25 человек.
"Среди пострадавших пятеро детей от 5 до 17 лет. Трое - сейчас в больницах, двум детям медики оказали помощь на месте", - рассказал чиновник.
Обновлено: фото последствий
После полуночи в Полиции Харьковской области показали кадры последствий массированной вражеской атаки дронов на Харьков.
"Два человека погибли и еще 25 ранены: полиция документирует последствия вражеских обстрелов по Харькову", - рассказали в правоохранительных органах.
Массированный удар "Шахедов" по Харькову 29 марта
Как сообщалось ранее, в Харькове вечером в субботу прогремели взрывы на фоне дроновой атаки. Фиксировалось движение большого количества ударных БПЛА противника в направлении города.
Стало известно, что были "прилеты" в Шевченковском и Холодногорском районах Харькова. Местные власти рассказали, что удары были по району жилой застройки, и был пожар. Сообщалось о попадании дронов по шести адресам.
Сначала было известно об одном погибшем человеке, данные о пострадавших постоянно корректировались и росли.
В мэрии рассказали, что в Харькове получили повреждения торговый центр, многоэтажные жилые дома, медицинское учреждение и офисное здание.
Позже в Генеральном штабе ВСУ проинформировали, что российские террористы атаковали ударными дронами военный госпиталь в Харькове. В результате ударов было повреждено здание госпиталя и жилые дома.
По предварительным данным, есть пострадавшие среди военнослужащих ВСУ, которые проходили лечение в медицинском центре, добавили в военном командовании.
"Факт умышленного, прицельного обстрела армией РФ украинского медицинского учреждения пополнил длинный перечень подлых и циничных преступлений, совершенных россиянами с начала неспровоцированного вторжения в Украину", - добавили в Генштабе.
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