Зеленский отреагировал на дело НАБУ в отношении Тимошенко

"Честно говоря, я бы со временами Януковича не сравнивал. По крайней мере, я не помню, что там был пакетик с "Новой почты". А если серьезно, то я не вижу как это связано с выборами в Украине, если честно", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что, учитывая обнародованные видео и детали следствия, речь идет скорее об очередной попытке повлиять на монобольшинство в Верховной Раде.

"Это не первый раз, я об этом уже говорил. Наверное, и не последний. Все хотят каким-то образом влиять на монобольшинство", - сказал президент.

Что известно о деле НАБУ в отношении Тимошенко

13 января НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководительницы одной из фракций Верховной Рады, которую подозревают в подкупе нардепов за голосование или неголосование по законопроектам.

Имя фигурантки официально не называлось, однако обстоятельства дела указывали на лидера фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Действия подозреваемой предварительно квалифицировали по ч. 4 ст. 369 УК Украины, предусматривающей наказание от 5 до 10 лет заключения с возможной конфискацией имущества.

В рамках расследования в офисе партии "Батькивщина" провели обыски, а 14 января Тимошенко вручили подозрение. Эту информацию подтвердила РБК-Украина пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

НАБУ также обнародовало аудиозаписи, на которых слышен женский голос с указаниями относительно голосований в парламенте. Юлия Тимошенко отрицает причастность к этим записям и называет дело "политически мотивированным".