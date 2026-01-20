RU

Зеленский отреагировал на дело НАБУ в отношении Тимошенко

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский отреагировал на производство НАБУ в отношении лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, заявив, что не видит в этом деле "связи с выборами", как об этом заявляет сама подозреваемая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского, в ответе на вопросы журналистов.

"Честно говоря, я бы со временами Януковича не сравнивал. По крайней мере, я не помню, что там был пакетик с "Новой почты". А если серьезно, то я не вижу как это связано с выборами в Украине, если честно", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что, учитывая обнародованные видео и детали следствия, речь идет скорее об очередной попытке повлиять на монобольшинство в Верховной Раде.

"Это не первый раз, я об этом уже говорил. Наверное, и не последний. Все хотят каким-то образом влиять на монобольшинство", - сказал президент.

 

Что известно о деле НАБУ в отношении Тимошенко

13 января НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководительницы одной из фракций Верховной Рады, которую подозревают в подкупе нардепов за голосование или неголосование по законопроектам.

Имя фигурантки официально не называлось, однако обстоятельства дела указывали на лидера фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Действия подозреваемой предварительно квалифицировали по ч. 4 ст. 369 УК Украины, предусматривающей наказание от 5 до 10 лет заключения с возможной конфискацией имущества.

В рамках расследования в офисе партии "Батькивщина" провели обыски, а 14 января Тимошенко вручили подозрение. Эту информацию подтвердила РБК-Украина пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

НАБУ также обнародовало аудиозаписи, на которых слышен женский голос с указаниями относительно голосований в парламенте. Юлия Тимошенко отрицает причастность к этим записям и называет дело "политически мотивированным".

15 января САП обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде залога в размере 50 млн гривен.

На следующий день Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения в виде залога 33 млн гривен и возложил на нардепа ряд процессуальных обязанностей, в частности прибывать в НАБУ, не выезжать за пределы Киевской области, сдать загранпаспорт и не общаться с отдельными депутатами.

Тимошенко заявила о намерении обжаловать решение суда. По информации источников РБК-Украина, по состоянию на утро за нее уже внесли 13,7 млн гривен залога.

