Азербайджанский пассажирский самолет был сбит российским ЗРК, - руководитель ЦПД

Россияне повредили азербайджанский пассажирский самолет при помощи зенитного ракетного комплекса. После этого борт упал в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко в Telegram .

Он уточнил, что Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным во время вероятной атаки дронов, но не сделала этого. В результате самолет получил повреждения и его отправили в Казахстан, вместо того, чтобы разрешить посадку в Грозном и спасти жизни людей.

"Сегодня утром самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, который летел из Баку в Грозный, был сбит российским ЗРК", - отметил Коваленко.

Падение самолета в Казахстане

Напомним, сегодня, 25 декабря, в Казахстане возле города Актау разбился пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний". В результате этого, по информации вице-премьера Казахстана Каната Бозумбаева, погибли 38 человек.

Как отмечал Бозумбаев, начато расследование инцидента, которое проходит под руководством Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел Казахстана.

При этом выжили 29 человек. Их госпитализировали с различными травмами.

Как пишут в сети, самолет могли подбить, когда он находился в воздушном пространстве России. В частности, следы атаки видны на хвостовой части самолета.

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