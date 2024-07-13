Зеленский отреагировал на оговорку Байдена: мы можем забыть некоторые ошибки, я думаю
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "может забыть некоторые ошибки" США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление The Irish Times.
В последний день саммита НАТО американский президент Джо Байден оговорился и представил украинского президента Владимира Зеленского как российского диктатора Владимира Путина
"Леди и джентльмены, президент Путин", - сказал президент США, приглашая Зеленского к микрофону.
Заметим, что позже президент США отреагировал и объяснил причину данной оговорки.
Вскоре после случая Зеленский отреагировал на оговорку президента Байдена и отметил, что, учитывая, что Вашингтон оказывает Украине значительную военную помощь, некоторые ошибки можно и забыть.
"Это ошибка. Я думаю, что Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю", - сказал Зеленский.
Напомним, что после неудачных дебатов Байдена с его главным оппонентом в гонке за президентское кресло Дональдом Трампом, на нынешнем президенте США сосредоточилось внимание всего мира.
В то же время сам Байден чуть ли не на каждом мероприятии попадает в "неприятности".
Так, во время пресс-конференции об Украине и выборах в США, которая прошла после саммита НАТО, Байден также неоднократно допускал оговорки. Детальнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
Мы также писали о том, влияют ли оговорки Байдена на его рейтинг.
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