Зеленский отреагировал на оговорку Байдена: мы можем забыть некоторые ошибки, я думаю

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление The Irish Times .

"Это ошибка. Я думаю, что Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю", - сказал Зеленский.

Вскоре после случая Зеленский отреагировал на оговорку президента Байдена и отметил, что, учитывая, что Вашингтон оказывает Украине значительную военную помощь, некоторые ошибки можно и забыть.

Заметим, что позже президент США отреагировал и объяснил причину данной оговорки .

"Леди и джентльмены, президент Путин", - сказал президент США, приглашая Зеленского к микрофону.

В последний день саммита НАТО американский президент Джо Байден оговорился и представил украинского президента Владимира Зеленского как российского диктатора Владимира Путина

Напомним, что после неудачных дебатов Байдена с его главным оппонентом в гонке за президентское кресло Дональдом Трампом, на нынешнем президенте США сосредоточилось внимание всего мира.

В то же время сам Байден чуть ли не на каждом мероприятии попадает в "неприятности".

Так, во время пресс-конференции об Украине и выборах в США, которая прошла после саммита НАТО, Байден также неоднократно допускал оговорки. Детальнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также писали о том, влияют ли оговорки Байдена на его рейтинг.

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