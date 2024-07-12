Влияют ли оговорки Байдена на его рейтинг: оценка экспертов

Американский президент Джо Байден все чаще допускает оговорки во время своих выступлений. На фоне неудачных дебатов с главным оппонентом на выборах Дональдом Трампом это может в значительной степени повлиять на рейтинг действующего президента США.

Согласно новому опросу ряда американских СМИ, большинство избирателей, а именно 67% - выступают за смену кандидата от Демократической партии. Опрошенные РБК-Украина эксперты согласны. По их мнению, оговорки Байдена бьют не столько по рейтингам среди избирателей, сколько по восприятию в Демократической партии.

Глава "Института Американистики", аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов заявил, что наивно думать, что американцы пристально следили за саммитом НАТО, даже если он проходил в Вашингтоне.

Он считает, что не лучшее выступление на дебатах с Трампом произвело значительно большее впечатление на избирателей.

"Он под серьезным давлением из-за призывов к выходу из президентской гонки. Он сам это чувствует. Что касается вчерашней ситуации, думаю, она вернет демократов к идее о возможной замене Байдена. Ранее такие разговоры все же шли на спад", - отметил Фарапонов.

В то же время эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев объясняет, что если раньше демократы больше занимались голосами независимых избирателей, то теперь из-за постоянных оговорок сами теряют веру в Байдена.

Он отметил, что особой разницы, кого с кем Байден перепутал, нет. Значительно большая проблема в том, что это происходит часто, системно, а теперь и на международном уровне.

"Многие американские журналисты говорили, что пресс-конференция на НАТО - едва ли не самое важное выступление политической карьеры. В плане продолжит ли ее Байден, или придется заканчивать. Сейчас все больше намеков на то, что, вероятно, заканчивать придется", - подчеркнул Краев.