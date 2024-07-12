Не без оговорок. Что сказал Байден на пресс-конференции об Украине и выборах в США

Президент США Джо Байден провел пресс-конференцию по результатам саммита НАТО в Вашингтоне. Во время которой он уделил достаточно много внимания внешней политике и ответил на ряд вопросов, касающихся его участия в выборах. Впрочем, больше всего поводом для обсуждений стали его оговорки, которые он допустил несколько раз.

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Байден открыл пресс-конференцию словами о НАТО и безопасности Украины, перешел к обсуждению инфляции и безопасности границ в США, а также переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. После чего он стал отвечать на вопросы.

О здоровье, выборах в США и Трампе

Первый из них касался уменьшения поддержки Байдена среди демократов. В частности, он ответил на вопрос о главе Объединенного профсоюза автоработников, который подвергает сомнению его способность выиграть, сказав: "UAW только что поддержала меня, но продолжайте". (Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк обратил внимание, что поддержка UAW была более пяти месяцев назад. Поэтому неясно, имел ли Байден ввиду другую профсоюзную организацию, AFL-CIO, которая на этой неделе возобновила его поддержку).

Байден, в частности, отверг призывы к нему отказаться от участия в выборах, предупредив, что "на кону стоит очень много".

"Я прошел три серьезных и интенсивных неврологических обследования еще в феврале. Они говорят, что я в хорошей форме. Если кто-то из моих врачей считает, что я должен пройти неврологическое обследование еще раз, я это сделаю", - заявил Байден.

Старение "прибавляет мудрости", отметил американский президент, которому сейчас 81 год. Он подчеркнул, что "мог бы справиться со стрессом", связанным с пребыванием в должности еще на один срок.

Он также сказал, что если бывший президент Дональд Трамп вернется в Белый дом на второй срок, "американская демократия окажется под угрозой".

"Я участвую в президентской гонке не ради своего наследия, а чтобы завершить начатое дело. Все станет гораздо лучше, если меня переизберут", - утверждает Байден.

Он также говорил об успехах своей администрации и достижениях во внешней и внутренней политике и упрекал Трампу.

"Я победил его однажды и намерен победить его снова", - заявил Байден.

Оговорки о Зеленском и Харрис

Также Байден был вынужден оправдываться за свою оговорку, когда перед своей пресс-конференции он случайно назвал президента Украины Владимира Зеленского Путиным. Но снова допустил ошибку. Вот как это было в первый раз:

"Теперь я хочу передать слово президенту Украины, который такой же отважный, как и решительный. Дамы и господа, президент Путин", - сказал Байден.

Однако он сразу понял, что оговорился и исправился, отметив, что "Зеленский победит Путина".

"Президент Путин... Он (Владимир Зеленский - ред.) должен победить президента Путина. Президент Зеленский. Я настолько сосредоточен на том, чтобы победить Путина, что постоянно думаю об этом", - добавил Байден.

Впоследствии, объясняя свою ошибку, президент США в очередной раз сказал "Путин" вместо "Зеленский", сразу извинившись.

"Видите ли вы вред в том, как я веду эту прес-сконференцию? Видели ли вы более успешную конференцию. Вы что думаете? Я говорил о Путине и в самом конце сказал о Путине, нет, извиняюсь, Зеленском", - добавил Байден.

На этом его оговорки не закончились. Он, в частности, спутал фамилию Харрис, назвав ее Трампом. Так, отвечая на вопрос о том, готова ли вице-президент Камала Харрис в случае необходимости сменить его в качестве кандидата, Байден сказал: "Я бы не выбрал вице-президента Трампа, если бы не считал, что у нее будет достаточная квалификация быть президентом".

О России и Путине

Во время пресс-конференции Байден пообещал сохранять жесткую линию по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину.

"Одно можно сказать точно - если мы позволим России добиться успеха в Украине, они не остановятся на Украине. Я рекомендую, прочтите речь Путина после их вторжения в Украину, о чем это все было. Прочтите, какова его цель", - говорит Байден.

Американский президент заявил, что не видит смысла сейчас вести переговоры с Путиным.

"Я не готов говорить с Путиным, потому что он не готов менять свое поведение", акцентировал Байден, добавив, что "у Путина есть проблема", потому что он не может похвастаться военными успехами.

"В этой войне, которую он якобы "выиграл", у России раньше было 17,3% захваченной территории Украины, а сейчас это 17,4% территории", - отметил Байден.

Он подчеркнул, что Россия нанесла "ужасный ущерб" Украине, повлекшие гибель людей, но и сама потеряла более 350 тысяч военных - убитыми и ранеными. Также он добавил, что более миллиона человек, особенно молодежь с техническими навыками, уехали из России, потому что не видят там будущего. Поэтому, как считает Байден, "Россию нужно сдерживать ради безопасности Запада, потому что у нее есть империалистические планы далеко за границами Украины".

О поддержке Украины и разрешении бить по территории РФ

Американский лидер еще раз подтвердил свои намерения продолжать политику США по глобальному лидерству в вопросе поддержки Украины и усиления НАТО. Он подчеркнул, что усилия союзников "объединены", и они не позволят России победить Украину.

"Я не оставлю Украину. Я сохраню НАТО сильным (Альянсом - ред.). Это именно то, что мы сделали, и это именно то, что мы продолжим делать", - сказал Байден.

Также он ответил на вопрос о том, пойдет ли навстречу просьбам президента Украины о разрешении использования американского дальнобойного оружия для ударов по военным объектам вглубь России. Байден говорит, что "военные США не видят целесообразности в этом".

"Мы разрешили использовать американское оружие в приграничных регионах России. Должны ли мы ограничивать? Например, если бы Владимир Зеленский, а такого нет, имел возможность проводить удары по Москве, по Кремлю? Будет ли это иметь смысл? Нет. Вопрос в том, как лучше всего использовать имеющееся у него оружие. Оружие, которое мы ему предоставляем", - объяснил позицию Байден.

По его словам, Штаты предоставили Украине больше возможностей для ударов на дальнее расстояние, а также больше защитных возможностей.

"Наши военные, и я следую советам моего начальника штаба, а также министра обороны и наших сотрудников разведки, и мы каждый день решаем, что они должны, а что не должны делать, как далеко они могут зайти. И это логично", - подчеркнул Байден.

О войне между Израилем и ХАМАС

Президент США заявил, что война между Израилем и Сектором Газа "должна закончиться сейчас", и "Израиль не должен оккупировать анклав после войны". По его словам, рамки прекращения огня были согласованы как Израилем, так и ХАМАС, но "все еще есть пробелы, которые необходимо закрыть".

"Это сложные, комплексные вопросы. Все еще есть пробелы, которые нужно закрыть. Мы достигаем прогресса. Тенденция положительная. Я полон решимости завершить это соглашение и положить конец этой войне, которая должна закончиться сейчас", - сказал Байден и добавил, что отправил свою команду в регион для согласования деталей.