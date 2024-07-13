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Зеленський відреагував на обмовку Байдена: ми можемо забути деякі помилки, я думаю

Україна, Субота 13 липня 2024 17:04
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Зеленський відреагував на обмовку Байдена: ми можемо забути деякі помилки, я думаю Фото: президент США Джо Байден і український президент Володимир Зеленський (facebook.com/WhiteHouse/)
Автор: Каріна Левицька

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "може забути деякі помилки" США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву The Irish Times.

В останній день саміту НАТО американський президент Джо Байден обмовився й представив українського президента Володимира Зеленського як російського диктатора Володимира Путіна

"Леді та джентльмени, президент Путін", - сказав президент США, запрошуючи Зеленського до мікрофона.

Зауважимо, що пізніше президент США відреагував та пояснив причину даної обмовки.

Невдовзі після випадку Зеленський відреагував на обмовку президента Байдена та зауважив, що з огляду на те, що Вашингтон надає Україні значну військову допомогу, то деякі помилки можна й забути.

"Це помилка. Я думаю, що Сполучені Штати надали велику підтримку українцям. Ми можемо забути деякі помилки, я так думаю", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що після невдалих дебатів Байдена з його головним опонентом у перегонах за президентське крісло Дональдом Трампом, на нинішньому президенті США зосередилась увага всього світу.

Водночас сам Байден чи не на кожному заході втрапляє в "халепу".

Так, під час прес-конференції про Україну та вибори в США, яка відбулась після саміту НАТО, Байден також неодноразово допускався обмовок. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали про те, чи впливають обмовки Байдена на його рейтинг.

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