Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку дронов на Киев в ночь на 23 марта. В результате атаки погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

В течение этой ночи Россия атаковала Украину, использовав почти 150 ударных дронов. В Киеве погибли три человека, среди них - отец и его пятилетняя дочь. Известно о 10 пострадавших, среди них есть ребенок.

Кроме того, за прошедшие сутки в Запорожье погибло три человека. Погибла целая семья: папа, мама и 17-летняя дочь. Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших.

Как отметил президент, Россия на этой неделе выпустила по Украине более 1580 управляемых авиационных бомб, почти 1100 ударных дронов и 15 различных ракет. По словам Зеленского, во всем этом оружии есть по меньшей мере 102 тысячи иностранных компонентов.



Глава государства заявил, что санкции против России должны работать эффективнее, а каждая схема, позволяющая им обходить санкционный режим, должна быть ликвидирована.

"Нужны новые решения, новое давление на Москву, чтобы такие удары и эта война прекратились. Мы должны усиливать Украину и нашу армию - больше ПВО и реальной помощи. Я благодарю всех партнеров, кто понимает это и продолжает поддерживать Украину", - добавил Зеленский.