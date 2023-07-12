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Страны G7 сегодня согласуют принципы гарантий безопасности для Украины, - США

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Вильнюс, Среда 12 июля 2023 10:37
Страны G7 сегодня согласуют принципы гарантий безопасности для Украины, - США Фото: страны G7 сегодня согласуют принципы гарантий безопасности для Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Страны G7 сегодня, 12 июля, согласуют принципы гарантий безопасности для Украины. Это произойдет в рамках саммита НАТО, проходящего в Вильнюсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представительницы Белого дома по вопросам Европы Аманды Слоут.

Она заявила, что решение стран "Большой семерки" направит четкий сигнал России, что "время не на ее стороне".

"Это сигнализирует о совместной долгосрочной приверженности созданию мощной оборонной страховой силы для Украины. Эта многосторонняя декларация пошлет России значительный сигнал о том, что время не на ее стороне", - сказала Слоут.

По ее словам, президент США Джо Байден и лидеры G7 сделают сегодня днем заявление о долгосрочных обязательствах для Украины.

При этом издание Bloomberg отмечает, что речь идет об индивидуальных гарантиях безопасности со стороны стран "Большой семерки".

"Некоторые из ключевых союзников Украины, включая страны "Большой семерки", объявят в среду о начале индивидуальных переговоров с Украиной, чтобы предложить двусторонние обязательства по безопасности для усиления обороноспособности Киева и сдерживания дальнейшей российской агрессии", - сообщает издание.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Вчера в столице Литвы стартовал саммит стран НАТО, ключевой темой которого стала Украина. Глава нашего государства и первая леди Владимир и Елена Зеленские также присутствуют на саммите.

Вчера союзники приняли совместное коммюнике, где, в частности, изложили свое видение пути Украины в Альянс. Также союзники поддержали вступление нашей страны в НАТО без выполнения плана действий по членству.

Однако Владимир Зеленский раскритиковал НАТО за нерешительность в отношении Украины. Президент подчеркнул, что "беспрецедентно и абсурдно", когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины.

РБК-Украина следит за вторым днем саммита НАТО в Вильнюсе - подробнее об этом читайте по ссылке.

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