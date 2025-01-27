Зеленский прибыл в Польшу: программа визита

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу. Он примет участие в мероприятиях к 80-й годовщине освобождения Аушвица.

По его словам, в программе визита главы государства также двусторонние встречи, в частности, с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Международный день памяти жертв Холокоста

Напомним, что 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. Сегодня в Польше проходят мемориальные мероприятия, посвященные 80-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). На мероприятии будут присутствовать лидеры ряда стран, а также группа из 50 бывших заключенных Аушвица.

Главные торжества по случаю 80-летия освобождения лагеря смерти начнутся в 16:00 по местному времени (17:00 по Киеву). В Освенцим приедут, в частности, президенты Франции, Италии, Австрии, Чехии, Болгарии, Германии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Словакии, Словении, Швейцарии, Венгрии, Молдовы.

Также на мемориальных мероприятиях будет присутствовать и король Великобритании Чарльз ІІІ. Во главе американской делегации будет специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

Эта мемориальное мероприятие напоминает о трагедии Холокоста, когда во время Второй мировой войны в гетто, трудовых и концентрационных лагерях и во время массовых казней погибли около 6 млн евреев, в том числе 1,5 миллиона детей, из-за своей национальности.