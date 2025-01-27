РФ усилила штурмы на Краматорском и Торецком направлениях, ситуация напряженная

Российская армия усилила свои штурмы на Краматорском и Торецком направлениях. Россияне пытались прорвать оборону украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

По данным военных, российские войска пытались прорвать нашу оборону неподалеку Ступочек, Предтечино, Белой Горы, Крымского и Щербиновки.

Также состоялись боевые действия высокой интенсивности в городской застройке Часового Яра и Торецка. По Часовому Яру противник совершил 150, а по Торецку - 91 артиллерийский обстрел и один авиаудар КАБом. Активно применял дроны различных типов.

Вследствие штурмовых действий и огневого воздействия противника некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Ситуация на других направлениях

За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник пытался штурмовать наши позиции в Волчанске. Успеха не имел.

На Купянском направлении противник также безуспешно проводил наступательные действия в районах Колесниковки, Загрызово, Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал позиции Сил обороны неподалеку населенных пунктов Копанки, Грековка, Новоегоровка, Колодязи и Ямполовка. Потерь позиций не допущено.

На Покровском направлении продолжались тяжелые бои в Лисовке, Зеленом, Котлином, Надиевке и Шевченко. Также оккупанты атаковали позиции наших войск неподалеку Водяного Второго, Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Удачного, Успеновки, Дачного и Янтарного. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.

На Новопавловском направлении противник при поддержке артиллерии и БПЛА проводил наступательные действия в районах Нового Комара, Разлива и Улаклы. Продолжаются бои в Великой Новоселке. По нашим позициям в этом населенном пункте враг совершил почти 30 артобстрелов. Силы обороны продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике в ходе напряженных оборонительных боев.