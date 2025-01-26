Оккупанты давят на восточном и южном фронтах: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Ситуация на фронте остается напряженной: с начала суток зафиксировано почти сто боевых столкновений. Самые интенсивные бои продолжаются на Краматорском, Покровском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

По состоянию на 16:00 известно, что с начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло уже до 99.

Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБ, и осуществлять атаки. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны.

Оккупанты не прекращают применять артиллерию и авиацию по территории Украины. Под вражескими обстрелами оказался район населенного пункта Александровка Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении сегодня произошло три боевых столкновения в районе Волчанска, один бой продолжается.

Девять штурмовых действий захватчиков отражали наши воины вблизи Степной Новоселовки, Колесниковки, Глушковки и Загрызово, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Грековки, Новоегоровки, Надежды, Зеленого Гая, Макеевки, Ямполовки и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 11 боестолкновений, из которых четыре продолжаются до сих пор.

Вблизи Часового Яра, на Краматорском направлении, противник шел вперед на позиции наших подразделений 13 раз, также наступал в направлении Белой Горы. 11 боестолкновений из 14 до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск в районе Торецка, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в районах Водяного Второго, Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Зеленого, Удачного, Котлиного, Надиевки, Успеновки, Андреевки, Шевченко, Дачного и Янтарного идут ожесточенные бои.

Сейчас враг совершил 38 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций, 30 атак нашими защитниками уже отбито.

На Новопавловском направлении продолжается семь боестолкновений в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное, Новоселка и Большая Новоселка. Четыре вражеских штурма уже отбиты нашими защитниками.

На Северском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

Пять боестолкновений состоялось сегодня на Курском направлении, противник сбросил 24 управляемых авиационных бомбы по районам населенных пунктов и позициям наших защитников, нанес 266 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.