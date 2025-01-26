Там идет бой. В ОСГВ "Хортица" отрицают потерю Великой Новоселки

Сегодня вечером российские СМИ стали писать, что якобы армия РФ захватила Большую Новоселку в Донецкой области. Однако бой еще продолжается.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Там идет бой, там еще есть украинские войска и позиции. Они уничтожают россиян и российскую технику. Уточнять, где они там, я говорить не могу, потому что это поставит под угрозу операцию... Могу сказать только, что бой там сейчас продолжается", - заявил военный. Он добавил, что согласно его информации, украинские войска в окружении не находятся. Этого удалось избежать.