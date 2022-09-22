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Война в Украине закончится только за столом переговоров, - Макрон

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Париж, Четверг 22 сентября 2022 11:59
Война в Украине закончится только за столом переговоров, - Макрон Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Война России против Украины закончится только за столом переговоров.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Макрон еще раз подчеркнул важность возобновления переговоров между Киевом и Москвой.

"Все закончится только за столом переговоров", - заявил он, призвав к "миру путем переговоров" между двумя странами.

Отметим, что с успешным контрнаступлением ВСУ, в частности, на Харьковском направлении, прослеживается все больше интерес россиян к переговорам.

Так, российский диктатор Владимир Путин недавно, а именно 16 сентября впервые за долгое время заговорил о войне против Украины и пожаловался, что Киев "отказывается от переговоров".

В свою очередь на Банковой и сам президент Владимир Зеленский заявляли, что после обнаруженных зверств российских военных на деоккупированных территориях говорить с РФ хочется все меньше, а тем более на волне успешных наступательных действий.

Детальнее о том, какие форматы переговоров были в прошлом, к чему они привели и почему сегодня они идут на поле боя - читайте в материале РБК-Украина.

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