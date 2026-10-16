Зеленский ответил улыбкой на вопрос о роли "козла отпущения" для Трампа
Президент США Дональд Трамп перед промежуточными выборами в своей стране пытается найти "козла отпущения" в Украине для своих проблем. Однако попытки напрасны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на брифинге в Брюсселе.
Зеленский ответил улыбкой
Журналисты The Guardian задали президенту Украины провокационный вопрос.
Он касался его ощущений насчет того, что его делают "козлом отпущения" за внутриполитические проблемы Дональда Трампа накануне сложных промежуточных выборов в США.
В ответ Зеленский сделал паузу, после чего усмехнулся и сказал: "Вот мой ответ". И сразу покинул пресс-конференцию.
Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский отреагировал на заявление Трампа, назвавшего его "не тем человеком, с которым нужно иметь дело".
Кроме того, Трамп заявил, что с Зеленским трудно договариваться о прекращении атак по российским НПЗ. Он утверждает, что с диктатором РФ Владимиром Путиным договариваться проще.