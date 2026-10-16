Зеленський відповів посмішкою на запитання про роль "цапа-відбувайла" для Трампа

Президент США Дональд Трамп перед проміжними виборами у своїй країні намагається знайти "цапа-відбувайла" в Україні для своїх проблем. Проте спроби марні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на брифінгу в Брюсселі.

Зеленський відповів посмішкою

Журналісти The Guardian задали президента України провокативне питання.

Воно стосувалося його відчуттів щодо того, що його роблять "цапом-відбувайлом" за внутрішньополітичні проблеми Дональда Трампа напередодні складних проміжних виборів у США.

У відповідь Зеленський зробив паузу, після чого посміхнувся і сказав: "Ось моя відповідь". І одразу залишив пресконференцію.