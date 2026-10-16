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Зеленський відповів посмішкою на запитання про роль "цапа-відбувайла" для Трампа

16:10 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Бджола
Зеленський відповів посмішкою на запитання про роль "цапа-відбувайла" для Трампа Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп перед проміжними виборами у своїй країні намагається знайти "цапа-відбувайла" в Україні для своїх проблем. Проте спроби марні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на брифінгу в Брюсселі.

Зеленський відповів посмішкою

Журналісти The Guardian задали президента України провокативне питання.

Воно стосувалося його відчуттів щодо того, що його роблять "цапом-відбувайлом" за внутрішньополітичні проблеми Дональда Трампа напередодні складних проміжних виборів у США.

У відповідь Зеленський зробив паузу, після чого посміхнувся і сказав: "Ось моя відповідь". І одразу залишив пресконференцію.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський відреагував на заяву Трампа, який назвав його "не тією людиною, з якою потрібно мати справу".

Крім того, Трамп заявив, що з Зеленськии важко домовлятися про припинення атак по російським НПЗ. Він стверджує, що із диктатором РФ Володимиром Путіним домовлятися простіше.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Україна Дональд Трамп
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