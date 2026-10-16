Зеленський відповів посмішкою на запитання про роль "цапа-відбувайла" для Трампа
Президент США Дональд Трамп перед проміжними виборами у своїй країні намагається знайти "цапа-відбувайла" в Україні для своїх проблем. Проте спроби марні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на брифінгу в Брюсселі.
Зеленський відповів посмішкою
Журналісти The Guardian задали президента України провокативне питання.
Воно стосувалося його відчуттів щодо того, що його роблять "цапом-відбувайлом" за внутрішньополітичні проблеми Дональда Трампа напередодні складних проміжних виборів у США.
У відповідь Зеленський зробив паузу, після чого посміхнувся і сказав: "Ось моя відповідь". І одразу залишив пресконференцію.
Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський відреагував на заяву Трампа, який назвав його "не тією людиною, з якою потрібно мати справу".
Крім того, Трамп заявив, що з Зеленськии важко домовлятися про припинення атак по російським НПЗ. Він стверджує, що із диктатором РФ Володимиром Путіним домовлятися простіше.