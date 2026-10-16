Зеленский ответил на выпады Трампа о том, что с ним "сложно иметь дело"

Приоритетом Украины остается завершение войны с РФ путем переговоров. Главным препятствием на этом пути является позиция российского диктатора Владимира Путина, который не хочет диалога.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Брюсселе.

Главу государства попросили отреагировать на заявление Трампа, который назвал Зеленского "не тем человеком, с которым нужно иметь дело". Также американский лидер считает, что с Путиным "легче договориться", чем с Зеленским.

Ответ Трампу

"Со мной тяжелее, чем с Путиным? А с ним легче, чем с Путиным. Мне с Трампом. У меня было несколько встреч с президентом Соединенных Штатов Америки, и мы всегда находим темы для дискуссии и принятия решений", - ответил президент.

Он обратил внимание, что россияне напали на Украину, оккупировали украинские территории и убивают украинцев. Поэтому у Украины есть абсолютно законное право на защиту.

"Путин сейчас не хочет переговоров ни в одном формате. Он играет словами, заявляя, что они якобы "готовы к диалогу". Но это просто похоже на пародию на подлинное желание закончить войну. Он не хочет ее окончания", - подчеркнул Зеленский.

Угроза снятия новых санкций с РФ

Он добавил, что для главы Кремля уже мало захватить весь Донбасс. Его "аппетиты" растут, поскольку он нашел лазейку касательно новых договоренностей с США и снятия санкций.

"На мой взгляд, мы не можем воспринимать эти договоренности относительно дизельного топлива как нечто отдельное. Дальше будут договоренности по газу - я абсолютно в этом уверен. После газовых договоренностей могут сниматься другие санкции. В конце концов это может дойти до банковской системы, отдельных людей, химической промышленности. И еще один риск, о котором я говорил, - это замороженные активы", - предупредил Зеленский.