Зеленский ответил на петицию с призывом уволить глав Херсонской ОВА и ГВА

В петиции автор Юлия Грищенкова указывает, что начальники Херсонской ОВА и ГВА некомпетентны и бездействуют. В частности, Прокудин обещал закупки и установку укрытий для гражданских, проведение аудита закупок военной формы, осуществление контроля за проведением аудита оказания гуманитарной помощи. Но, как отмечает автор, ни один из этих пунктов выполнен не был.

Она добавляет, что несмотря на ежедневные обстрелы, в общественных местах так и не установили укрытия.

"В то же время, областные и местные власти устанавливают подземные укрытия в сложнодоступных местах для граждан, например, на территории поля", - уточняет автор петиции.

По словам Грищенковой, в городе также есть проблема с вывозом мусора и бесконечными очередями за гуманитарной помощью.

Зеленский в ответ напомнил, что главы военных администраций назначаются и увольняются с должности президентом по представлению Кабмина.

Глава государства отметил, что петиция была направлена в правительство.

Обстрелы Херсона и области

Напомним, российские оккупанты регулярно обстреливают Херсонскую область из артиллерии и не только. В результате таких атак гибнут и получают ранения мирные жители.

К примеру, 10 сентября утром враг в очередной раз ударил по Херсону, в результате чего была ранена мирная жительница.