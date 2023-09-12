Зеленський відповів на петицію із закликом звільнити голів Херсонської ОВА та МВА

У петиції автор Юлія Грищенкова зазначає, що начальники Херсонської ОВА та МВА некомпетентні та бездіяльні. Зокрема, Прокудін обіцяв закупівлю та встановлення укриттів для цивільних, проведення аудиту закупівель військової форми, здійснення контролю за проведенням аудиту надання гуманітарної допомоги. Але, як зазначає автор, жоден з цих пунктів виконаний не був.

Вона додає, що, незважаючи на щоденні обстріли, у громадських місцях так і не встановили укриття.

"Водночас, обласна та місцева влада встановлює підземні укриття у складнодоступних місцях для громадян, наприклад, на території поля", - уточнює автор петиції.

За словами Грищенкової, у місті також є проблема з вивезенням сміття та нескінченними чергами за гуманітарною допомогою.

Зеленський у відповідь нагадав, що глави військових адміністрацій призначаються та звільняються з посади президентом за поданням Кабміну.

Глава держави зазначив, що петиція була направлена в уряд.

Обстріли Херсона та області

Нагадаємо, російські окупанти регулярно обстрілюють Херсонську область з артилерії і не тільки. Внаслідок таких атак гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

Наприклад, 10 вересня вранці ворог вкотре вдарив по Херсону, внаслідок чого була поранена мирна жителька.