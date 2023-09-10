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Войска РФ обстреляли центр Херсона, пострадала женщина

Воскресенье 10 сентября 2023 17:57
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Войска РФ обстреляли центр Херсона, пострадала женщина Фото: Войска РФ атаковали Херсон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики в очередной раз атаковали центр Херсона. В результате обстрела есть пострадавшая.

Об этом заявил начальник Херсонской MBA Роман Мрочко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Армия РФ в очередной раз за сегодня обстреляла Херсон. Опять были попадания в центре города. Ранена женщина", - сообщил он.

При этом Херсонская ОГА сообщила, что около 17:30 российские оккупанты ударили по Суворовскому району Херсона.

"Минно-взрывную травму и ранение шеи получила 69-летняя херсонка. Ей на помощь направляется "скорая", - говорится в сообщении в Telegram.

Ситуация в Херсонской области

Херсон и правобережную часть Херсонской области украинские военные уволили осенью прошлого года. Оккупанты постоянно обстреливают деоккупированные населенные пункты.

В частности, вчера россияне обстреляли поселок Солнечный, вражеские снаряды попали в частные дома. В результате атаки погиб 48-летний мужчина.

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