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Зеленский ответил, почему в Украине меняют закон о мобилизации

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Дмитрий Семенюк, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине меняют закон о мобилизации, поскольку документ был принят до войны и он не соответствует реалиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что мобилизация в Украине продолжается с первых дней полномасштабной войны. Изменений в закон хотят военные и Министерство обороны. 

"Они (изменения - ред.) связаны с тем, что не решены некоторые вопросы, такие как вопросы срочников, ротаций, усовершенствованных отпусков, сколько нужно служить, сколько тренировок. Меняются параметры, потому что закон о мобилизации был до войны и в большинстве своем не совпадает с реалиями войны", - объяснил Зеленский. 

Законопроект о мобилизации

Напомним, в конце января Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения. 

В частности, Раде предложили снизить призывной возраст до 25 лет, ужесточить наказания для уклонистов, а также ввести вручение повесток в онлайн-формате. 

Несколько недель назад парламент принял законопроект в первом чтении. 

Более детально о документе - в материале РБК-Украина

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