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Зеленський відповів, чому в Україні змінюють закон про мобілізацію

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Дмитро Семенюк, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні змінюють закон про мобілізацію, оскільки документ було ухвалено до війни і він не відповідає реаліям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що мобілізація в Україні продовжується з перших днів повномасштабної війни. Змін до закону хочуть військові та Міністерство оборони.

"Вони (зміни - ред.) пов'язані з тим, що не вирішені деякі питання, такі як питання строковиків, ротацій, удосконалених відпусток, скільки потрібно служити, скільки тренувань. Змінюються параметри, тому що закон про мобілізацію був до війни і здебільшого не відповідає реаліям війни", - пояснив Зеленський.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.

Зокрема, Раді запропонували знизити призовний вік до 25 років, посилити покарання для ухилянтів, а також запровадити вручення повісток в онлайн-форматі.

Кілька тижнів тому парламент ухвалив законопроект у першому читанні.

Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.

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