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Зеленский ответил, может ли Украина начать мирные переговоры без полного вывода войск РФ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Переговоры Украины с Россией в рамках второго саммита мира могут начаться, даже если на тот момент оккупанты не выведут свои войска со всей украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для AFP, Le Monde, L'Equipe и Libération.

У главы государства поинтересовались, изменились ли условия Украины для переговоров с Россией. То есть является ли обязательным условием полный вывод российских войск с территории Украины. 

"Это не значит, что в этот момент (начала переговоров в рамках второго саммита мира - ред.) мы будем на границах 91 года. Это я вам отвечаю на ваш вопрос. Нет, это не значит", - ответил Зеленский. 

В то же время он уточнил, что такой сценарий полного восстановления территориальной целостности до начала переговоров является справедливым. Но это не означает, что он осуществим только при помощи оружия. 

По словам президента, Украина и большинство стран мира планируют подготовить мирный план. И после этого такие вопросы можно будет решить дипломатическим путем. 

Затем французские журналисты еще раз уточнили у Зеленского, означает ли его заявление то, что полный вывод войск РФ не является условием для переговоров. 

"Это желательно для всего мира, чтобы остановить Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.), чтобы границы были условием. Это желательно для всего мира", - ответил он.

Что предшествовало

Напомним, ранее украинские чиновники неоднократно подчеркивали, что мир с Россией возможен только на условиях международного права и Устава ООН.

В частности, это предусматривает полное восстановление территориальной целостности Украины в рамках границ 1991 года.

Сейчас, по словам президента Украины Владимира Зеленского, планируется подготовить мирный план на основе формулы мира. Его хотят представить России на втором саммите мира.

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