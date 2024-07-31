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Участия России во втором саммите мира хотят большинство стран, - Зеленский

Ровно, Среда 31 июля 2024 20:09
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Участия России во втором саммите мира хотят большинство стран, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Большинство стран мира хотят, чтобы Россия приняла участие во втором саммите мира. Поэтому Украина не может быть против такой инициативы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью AFP, Le Monde, L'Equipe и Libération заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Большинство мира сейчас говорит о том, что Россия должна быть представлена на втором саммите, иначе мы не добьемся никаких существенных результатов... Поскольку весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против, потому что для нас важно их остановить", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что Украина собирается сформулировать план на основе формулы мира. По словам президента, он поставил задачу дипломатам, чтобы документ подготовили в ноябре. С соответствующей просьбой он обратился и к партнерам.

Глава государства уточнил, что в мирном плане будет предусмотрен суверенитет Украины, ее территориальная целостность и не только.

Саммит мира

Напомним, в июне Украина провела первый саммит мира, на который Россию не звали. Встреча, в которой участвовали почти 100 стран, была сфокусирована на энергетической и атомной безопасности, продовольственной безопасности и обмене пленными всех на всех.

После саммита Украина запланировала три встречи советников лидеров государств по этим трем вопросам. Это часть подготовки ко второму саммиту.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, необходимо организовать второй саммит мира до конца этого года.

Ожидается, что на мероприятие пригласят Россию. Но пока есть сомнения в ее участии, поскольку российские чиновники крайне категоричны в своих заявлениях о такой возможности. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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