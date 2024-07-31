Зеленський відповів, чи може Україна розпочати мирні переговори без повного виведення військ РФ

Переговори України з Росією в рамках другого саміту миру можуть розпочатися навіть якщо на той момент окупанти не виведуть свої війська з усієї української території.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для AFP, Le Monde, L'Equipe та Libération.
У глави держави поцікавилися, чи змінилися умови України для переговорів з Росією. Тобто чи є обов'язковою умовою повне виведення російських військ з території України.
"Це не означає, що в цей момент (початку переговорів у рамках другого саміту миру - ред.) ми будемо на кордонах 91 року. Це я вам відповідаю на ваше запитання. Ні, це не означає", - відповів Зеленський.
Водночас, він уточнив, що такий сценарій повного відновлення територіальної цілісності до початку переговорів є справедливим. Але це не означає, що він здійсненний лише за допомогою зброї.
За словами президента, Україна та більшість країн світу планують підготувати мирний план. І після цього такі питання можна буде вирішити дипломатичним шляхом.
Потім французькі журналісти ще раз уточнили у Зеленського, чи означає його заява те, що повне виведення військ РФ не є умовою для переговорів.
"Це бажано для всього світу, щоб зупинити Путіна (російського диктатора Володимира Путіна), щоб кордони були умовою. Це бажано для всього світу", - відповів він.
Нагадаємо, раніше українські чиновники неодноразово наголошували, що мир з Росією можливий лише на умовах міжнародного права та Статуту ООН.
Зокрема, це передбачає повне відновлення територіальної цілісності України у межах 1991 року.
Наразі, за словами президента України Володимира Зеленського, планується підготувати мирний план на основі формули миру. Його хочуть представити Росії на другому саміті миру.
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