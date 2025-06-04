Зеленский ответил, есть ли дедлайны для встречи с Путиным
Украинская сторона готова искать варианты для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Я готов встречаться на уровне лидеров без прекращения огня, но тогда должны быть санкции. Если нет прекращения огня, то должны быть санкции", - отметил Зеленский.
На вопрос журналиста, сколько еще Зеленский готов искать формат для встречи с Путиным, президент не дал четкого ответа.
"Думать? Я готов думать много, а что мы можем сделать с вами? Мы готовимся", - ответил глава государства.
Заметим, что сегодня, 4 июня, Зеленский предложил российскому диктатору Путину встретиться где угодно и когда угодно. Однако только при одном условии.
Заметим, что еще 3 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин заинтересован в предстоящей трехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и Зеленским.
Однако, как тогда пояснил пресс-секретарь, Путин готов к встрече лишь после проработки и согласования всех технических деталей в рамках будущего прекращения огня или долгосрочного мирного соглашения.
В то же время, стоит отметить, что 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между делегациями из России и Украины.
Как известно, стороны в частности обсудили возможность переговоров на уровне президентов Украины и России с привлечением отдельных лидеров стран Запада.
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