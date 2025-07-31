Зеленский об "ответе" России на мир: выпустили более 300 дронов и 8 ракет

Президент отметил, что с ночи на местах российских ракетно-дронных ударов работают спасатели, пожарные, медики и все необходимые службы.

По его словам, пострадали Днепровская, Полтавская, Сумская, Николаевская, Киевская области. Столица была основной целью массированного обстрела.

В результате вражеской атаки есть многочисленные повреждения жилой инфраструктуры, а в одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд.

"По состоянию на сейчас известно о шести погибших, среди них шестилетний мальчик и его мама. Мои соболезнования всем родным и близким. Также известно о десятках пострадавших людей, каждому и каждой оказывается необходимая помощь", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что для этой атаки оккупанты использовали более 300 дронов и 8 ракет.

"Делаем все, чтобы максимально реализовать все договоренности для защиты наших людей, чтобы каждый контракт работал для защиты жизни. Сегодня мир снова увидел российский ответ на наше с Америкой и Европой желание мира. Новые показательные убийства. Поэтому мир без силы невозможен", - отметил он.

Зеленский отметил, что у партнеров есть все инструменты, чтобы принудить Москву к миру и заставить сесть за настоящий стол переговоров.

"Рассчитываем, что все, что сейчас озвучивается Америкой и Европой для этого, будет реализовано", - добавил он.