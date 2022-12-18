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Обычная трусость. Кулеба резко отреагировал на отказ ФИФА транслировать речь Зеленского

Новина українською →
Киев, Воскресенье 18 декабря 2022 22:23
Обычная трусость. Кулеба резко отреагировал на отказ ФИФА транслировать речь Зеленского Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Нежелание ФИФА транслировать выступление президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировало всему миру трусость руководства организации.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.

"Мы разрушим стену, на которой написано "Спорт вне политики". Отказ ФИФА показать призыв президента Украины к миру перед финалом ЧМ в очередной раз проявил лицемерие под названием "Спорт вне политики". Но мы разрушим этот Карфаген", - отметил Кулеба.

По его словам, мировые спортивные организации и функционеры слишком долго прикрывались этой фразой. На самом деле за ней всегда стояла и стоит обычная трусость.

"Когда мне рассказывают, что российские и белорусские спортсмены якобы не несут ответственности за преступления своих стран и должны быть допущены к соревнованиям — я спрашиваю: "А как тогда быть со 184 украинскими спортсменами, которые уже не примут участия ни в каких соревнованиях, потому что их убила Россия?", - добавил министр.

Он также подчеркнул, что за этот год Украина разбила много стен в сознании иностранцев: относительно снабжения оружием, введения санкций, в целом восприятия войны. Также украинцам удастся разрушить стену безразличия и лицемерия мировых спортивных организаций к преступной агрессии России.

Напомним, ранее ФИФА отказалась транслировать обращение президента Владимира Зеленского на финале Чемпионата мира-2022.

При этом УАФ обнародовало обращение Зеленского, в котором он заявил об инициативе созыва Глобального саммита Формулы мира.

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Владимир Зеленский ФИФА Дмитрий Кулеба
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