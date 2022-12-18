Обычная трусость. Кулеба резко отреагировал на отказ ФИФА транслировать речь Зеленского
Нежелание ФИФА транслировать выступление президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировало всему миру трусость руководства организации.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.
"Мы разрушим стену, на которой написано "Спорт вне политики". Отказ ФИФА показать призыв президента Украины к миру перед финалом ЧМ в очередной раз проявил лицемерие под названием "Спорт вне политики". Но мы разрушим этот Карфаген", - отметил Кулеба.
По его словам, мировые спортивные организации и функционеры слишком долго прикрывались этой фразой. На самом деле за ней всегда стояла и стоит обычная трусость.
"Когда мне рассказывают, что российские и белорусские спортсмены якобы не несут ответственности за преступления своих стран и должны быть допущены к соревнованиям — я спрашиваю: "А как тогда быть со 184 украинскими спортсменами, которые уже не примут участия ни в каких соревнованиях, потому что их убила Россия?", - добавил министр.
Он также подчеркнул, что за этот год Украина разбила много стен в сознании иностранцев: относительно снабжения оружием, введения санкций, в целом восприятия войны. Также украинцам удастся разрушить стену безразличия и лицемерия мировых спортивных организаций к преступной агрессии России.
Напомним, ранее ФИФА отказалась транслировать обращение президента Владимира Зеленского на финале Чемпионата мира-2022.
При этом УАФ обнародовало обращение Зеленского, в котором он заявил об инициативе созыва Глобального саммита Формулы мира.
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