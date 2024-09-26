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Спикер Палаты представителей США объяснил, почему не встретится с Зеленским

Вашингтон, Четверг 26 сентября 2024 10:27
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Спикер Палаты представителей США объяснил, почему не встретится с Зеленским Фото: спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский не встретится со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном. Спикер заявил, что из-за занятости не смог запланировать встречу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондентку "Голоса Америки" Екатерину Лисунову в Facebook.

Спикер во время общения с журналистами заявил, что не смог запланировать встречу с Зеленским в четверг, 26 сентября, когда тот приедет в Вашингтон, из-за своей занятости.

"Я даже не думаю, что буду в городе завтра (26 сентября - ред.)", - сказал Джонсон.

Он добавил, что если бы встреча все же состоялась, то обсудил бы с Зеленским ситуацию, связанную с послом Украины Оксаной Маркаровой. Джонсон выразил обеспокоенность, назвав недавние события "ужасающими". Спикер Палаты представителей отметил, что они напрягают отношения между двумя странами в тяжелое для Украины время.

Как сообщает "Голос Америки", президент Украины в Вашингтоне планирует встретиться с лидером демократов в Палате представителей Гакимом Джеффрисом, а также с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером. Также Зеленский встретится с лидером меньшинства в Сенате Митчем МакКоннеллом и членом Палаты представителей Грегори Миксом, старшим членом Комитета по иностранным делам.

Кроме того, Зеленский встретится с оборонным комитетом Палаты представителей США.

Следует добавить, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пожаловался Владимиру Зеленскому на посла Украины в США Оксану Маркарову и требует ее увольнения. Причиной тому была поездка Зеленского на оборонный завод, которую организовала Маркарова. Джонсону не понравилось, что Зеленского сопровождали представители Демократической партии.

Визит Зеленского в США

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США. Он выступил в ООН и встретился с президентом США Джо Байденом. У них запланирована еще одна встреча, где президенты обсудят план победы Украины.

Зеленский в США должен был встретиться с кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Последний пока не подтвердил окончательно, будет ли встреча.

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