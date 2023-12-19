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Зеленский исключает возможность проигрыша Украины в войне с Россией

Вторник 19 декабря 2023 18:40
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Зеленский исключает возможность проигрыша Украины в войне с Россией Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский исключает возможность перехода государства к проигрышу в войне с Россией, в частности на фоне снижения объемов помощи от партнеров и союзников.

Об этом 19 декабря сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского в Киеве.

Отвечая на вопрос представителей СМИ, может ли Украина постепенно прийти к проигрышу в войне, Зеленский дал отриательный ответ.

"Нет... Мы были в самой сложной ситуации, мы были почти полностью оккупированы - по крайней мере, центральные регионы, логистика нашего государства, дороги, железная дорога, доставка продуктов питания, мы были в полной блокаде, мы вышли", - сказал он.

По словам президента, сейчас у Украины "другая ситуация".

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