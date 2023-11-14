Приближается переломный момент. Ермак считает, что 2024 год станет решающим в войне с РФ
Следующий год станет решающим в развязанной Россией полномасштабной войне против Украины, приближается переломный момент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака во время выступления в Институте Гадсона в Вашингтоне.
"Приближается поворотный момент в войне. Следующий год будет решающим", - отметил Ермак.
Руководитель Офиса президента рассказал, что контрнаступление ВСУ "развивается". В частности, украинские войска уже закрепились на левом берегу Херсонской области.
Он также призвал США еще больше усилить санкции против России, а также увеличить военную помощь Украине, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону страны в преддверии зимы.
На якому етапі війна в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває на останньому етапі війни, але він може бути найважчим. Однак військові експерти розходяться у думці, на якому етапі війна в Україні насправді.
Так, на думку військово-політичного експерта групи "Інформаційний спротив" Коваленка, зараз ще не останній етап війни, а лише її середина.
"Може пролунає трохи цинічно, але я дивлюся на війну математично. Я дивлюсь на плацдарми, кількість військ, можливості та співвідношення сил та засобів. І, як на мене, найважча частина війни ще попереду. Це ще не найважча частина. Ми знаходимося десь посередині у найкращому випадку", - пояснив він.
За словами Ковальова, найважча частина війни, ймовірно, буде тоді, коли ЗСУ звільнять лівобережжя Херсонської області та Запорізьку область.
"А потім будуть знаходитися по лінії фронту з Донецькою та Луганською областю. І будемо вирішувати подальший хід дій щодо тимчасово окупованого Криму. Ось там розпочнеться найважча частина. Поки що ми по середині. Це особисто мій погляд", - резюмував експерт.
Нагадаємо, Зеленський також заявляв, що терміни завершення війни в Україні також залежать від швидкості постачання систем ППО та їх кількості.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.