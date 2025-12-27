Зеленский о выборах: Кремль будет добиваться голосования для украинцев в РФ и в оккупации

Кремль уже поставил задачу сделать все, чтобы украинцы, которые находятся в России и на оккупированных территориях Украины могли голосовать на предстоящих выборах президента.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.
"Утром у меня был доклад разведки, СВР. Россия уже поставила задачу сделать все, чтобы была возможность голосовать у украинцев, которые находятся на территории РФ, а также у тех украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины", - сказал Зеленский.
По его словам, задача Кремля заключается в том, чтобы убедить всех, что на этих территориях проживает большое количество людей и они имеют право голосовать, а потом сказать, что Россия не признает этих выборов.
"России все равно каким образом донести месседж о нелегитимности украинской власти. Россия сама является нелегитимной и поэтому будет давать месседжи о нелегитимности украинской власти", - отметил президент.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы при условии, что США и европейские партнеры помогут с организацией.
Этому предшествовали слова президента США Дональда Трампа о том, что в Украине "пришло время для президентских выборов". Также в драфте мирного плана есть 18-й пункт, который предусматривает, что Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания мирного соглашения.
Ранее украинский лидер обратился к народным депутатам с призывом наработать возможные варианты изменений в законы. 22 декабря председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о создании рабочей группы, которая должна оперативно проработать вопрос возможности проведения президентских выборов в условиях военного положения.
В то же время спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что новый закон о выборах в условиях войны будет одноразовым.
Тем временем Центральная избирательная комиссия возобновила работу автоматизированной системы "Государственный реестр избирателей" в части взаимодействия с гражданами.
Недавно стало известно, что в Раде уже начали работу над законом о выборах. В рабочей группе более 60 человек.
