Зеленський везе до Німеччини аргументи про небезпеку "Північного потоку-2", - ОП

Президент України Володимир Зеленський підготував аргументи про небезпеку газопроводу "Північний потік-2". Він їх озвучить у Німеччині на зустрічі з канцлером Ангелою Меркель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Сергія Никифорова.
"Володимир Зеленський везе аргументи, щоб переконати, що "Північний потік-2" шкодить як Україні, так і європейським країнам", - заявив він.
Крім того, в ході зустрічі з канцлером Німеччини Зеленський говоритиме про посилення ролі Берліна в нормандському форматі і важливості зупинки "Північного потоку-2".
Також, за словами, Никифорова, глави держав обговорять деокупацію Криму, енергобезпеку, енергоефективність та економічне партнерство.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що Зеленський проведе принципову розмову з Меркель, в ході якого підніме питання російського газопроводу"Північний потік-2".
Також повідомлялося, що Меркель має намір особисто поїхати в США для вирішення спорів через "Північний потік-2".