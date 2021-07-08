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Кулеба обіцяє "принципову розмову" Зеленського з Меркель щодо "Північного потоку-2"

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Четвер 08 липня 2021 18:20
Кулеба обіцяє "принципову розмову" Зеленського з Меркель щодо "Північного потоку-2" Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент України Володимир Зеленський проведе принципову розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зокрема, щодо російського газопроводу"Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на конференцію з питань реформ в Україні у Вільнюсі.

"Президент їде на зустріч з принциповою позицією. Це буде розмова партнерів. Там, де цінуємо підтримку Німеччини, ми будемо дякувати за це. Там, де у нас позиції з Німеччиною не сходяться в питанні "Північного потоку-2", буде принципова розмова", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що Україна не відступить від позиції про те, що "Північний потік-2" - це загроза, перш за все, характеру сфери безпеки.

"Інтереси України саме у сфері безпеки повинні бути враховані", - додав міністр.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що готується важлива зустріч з Ангелою Меркель. Вона стосуватиметься енергетичної безпеки та будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Раніше повідомлялося, що Зеленський відвідає Німеччину з робочим візитом 12 липня.

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Дмитро Кулеба Північний потік-2
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