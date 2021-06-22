Зеленський назвав дату візиту до Німеччини
Президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину з робочим візитом. Глава держави відвідає Берлін 12 липня.
Про це повідомив Зеленський у Twitter.
"В особливу дату поговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель про те, що світ повинен зробити все, щоб такі трагедії, як Друга світова війна, не повторювалися. Вдячний за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних питань безпеки та питань співпраці", - написав він.
Раніше повідомлялося, президент США Джо Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім.
Як стало відомо пізніше, візит Зеленського до Сполучених Штатів планується на кінець липня 2021 року.
Крім того, Ангела Меркель 15 червня відвідає Вашингтон, щоб зустрітися з президентом США Джо Байденом. Візит запланований на 15 Липня.