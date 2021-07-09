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Зеленский везет в Германию аргументы об опасности "Северного потока-2", - ОП

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подготовил аргументы об опасности газопровода "Северный поток-2". Он их озвучит в Германии на встрече с канцлером Ангелой Меркель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

"Владимир Зеленский везет аргументы, чтобы убедить, что "Северный поток-2" вредит как Украине, так и европейским странам", - заявил он.

Кроме того, в ходе встречи с канцлером Германии Зеленский будет говорить об усилении роли Берлина в нормандском формате и важности остановки "Северного потока-2".

Также, по словам, Никифорова, главы государств обсудят деоккупацию Крыма, энергобезопасность, энергоэффективность и экономическое партнерство.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Зеленский проведет принципиальный разговор с Меркель, в ходе которого поднимет вопрос российского газопровода "Северный поток-2".

Также сообщалось, что Меркель намерена лично поехать в США для разрешения споров из-за "Северного потока-2".

Зеленский посетит Германию с рабочим визитом 12 июля.

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Владимир ЗеленскийАнгела МеркельСеверный поток-2